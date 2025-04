'Poderemos viver nosso luto', diz tia após prisão de suspeito de matar ex-militar em barbearia

À espera de justiça por mais de um ano, a família do ex-militar Lyan Carlos Farias da Silva recebeu a notícia que esperava. O homem apontado como o assassino do jovem foi preso na noite de segunda-feira (7) no acesso ao morro do São Carlos, na região central do Rio .

“É muito difícil encontrar alegria, mas é um alívio saber que poderemos viver o nosso luto. A saudade e a dor ainda vão ficar”, afirmou uma tia de Lyan.

O jovem foi morto a tiros na localidade do Amorim, em Manguinhos, na zona norte do Rio, em junho do ano passado. Ele saía de uma barbearia quando o criminoso chegou armado ao local. Segundo testemunhas, o assassino estava alterado e gritava com clientes. Assustado, Lyan tentou fugir, mas foi perseguido.

aqui!