Polícia Civil inicia operação para recuperar celulares furtados e roubados no Rio

A Polícia Civil iniciou uma operação para recuperar celulares furtados e roubados no Rio de Janeiro . Os usuários dos aparelhos identificados nesses crimes são intimados a entregar os dispositivos nas delegacias do Estado, após receberem uma mensagem pelo WhatsApp com prazo de 72 horas.

A autenticidade da operação pode ser confirmada nas redes sociais da Polícia Civil. Quem não colaborar pode ser penalizado por receptação, alimentando a cadeia criminosa de roubos e furtos.

