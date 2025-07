Polícia Civil prende funcionários de transportadoras envolvidos em roubos de carga no Rio

Policiais civis da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) deflagram mais uma ação da “Operação Torniquete”, desta vez para desmantelar uma estrutura criminosa de roubo de carga. Os alvos desta sexta-feira (25) são funcionários de duas transportadoras, responsáveis por fornecer informações privilegiadas aos assaltantes. As diligências acontecem em localidades da zona norte do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Até o momento, oito integrantes da quadrilha foram presos.

Os funcionários tinham acesso aos dados sigilosos, e sabiam quais cargas eram de maior valor, como joias e eletrônicos. Apenas em um ano, foram 11 roubos de cargas com ativa participação dos criminosos, somando um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões. Os integrantes atuavam em conjunto com narcotraficantes de diferentes comunidades e facções criminosas, tais como Nova Holanda e Vila do João, ambas do Complexo da Maré, na zona norte.

