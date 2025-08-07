Polícia Civil prende mais de 40 criminosos durante operação de combate à violência contra mulher

Policiais civis de delegacias de todo o estado do Rio de Janeiro já capturaram mais de 40 autores de violência contra a mulher nesta quinta-feira (7). As ações são parte do "Dia D" da "Operação Shamar", uma força-tarefa nacional voltada ao enfrentamento a esse tipo de crime. Esta é mais uma iniciativa da campanha Agosto Lilás e prevê uma série de ações ao longo do mês em todo o território fluminense.

A operação, que começou no dia 1º de agosto, registrou 137 prisões efetuadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar até esta quarta (6). No Rio de Janeiro, o trabalho é coordenado pela Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública).

Desde o início do mês, já foram feitos 849 registros de ocorrência de violência contra a mulher, em todo o estado. Em 706 desses casos, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, e os pedidos foram encaminhados pela autoridade policial ao Judiciário.

aqui!