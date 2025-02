Polícia encontra área de lazer de traficantes e prende suspeito em operação no morro do Dendê

Um homem foi preso durante uma operação da Polícia Militar, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro . O objetivo da ação era desobstruir os acessoas da comunidade e recuperar veículos roubados e clonados. Os policiais ainda encontraram uma área de lazer com piscina e choperia usada por traficantes e apreenderam produtos extraviados que seriam entregues por sites de compras e uma pistola. Não houve registros de confrontos na região.