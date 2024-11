Polícia fecha fábrica que falsificava azeite no Rio; 4 pessoas foram presas

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas em flagrante e fechou uma fábrica clandestina que adulterava e falsificava azeite, em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro . De acordo com as investigações, os produtos eram vendidos para mercados na cidade. A polícia investiga se os estabelecimentos que revendiam o azeite tinham conhecimento da origem deles.