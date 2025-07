Polícia Militar descobre galpão do tráfico durante operação no Complexo de Israel

A Polícia Militar realizou uma operação no Complexo de Israel, localizado na zona norte do Rio de Janeiro , na manhã desta quarta-feira (23). Um galpão foi encontrado às margens da Avenida Brasil, onde a quadrilha comandada por Peixão armazenava veículos roubados. Um carro e dois caminhões foram recuperados. A ação visa desarticular estratégias utilizadas pela organização criminosa para despistar as autoridades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!