Polícia Militar quer ter acesso a câmeras de ônibus para coibir vandalismo no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro quer acessar em tempo real as imagens das câmeras dos ônibus para combater arrastões e vandalismo. Recentemente, o setor rodoviário sofreu prejuízos de R$ 100 mil em um fim de semana devido a depredações em ônibus na zona sul. Nas zonas norte e oeste, os coletivos usados como barricadas geram os maiores danos.

Em 2025, mais de 1.200 ônibus foram vandalizados, causando perdas de R$ 13 milhões. Em reunião com o Rio Ônibus, a PM alinhou ações preventivas, destacando a importância da integração tecnológica para garantir a segurança dos passageiros e motoristas. Um grupo de trabalho foi criado para desenvolver soluções conjuntas.

