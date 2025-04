Polícia pede prisão de motorista de van suspeito de atropelar e matar corredor em São Gonçalo

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão do motorista de van suspeito de atropelar e matar o maratonista Lucas Celestino na BR-101, na BR-101, altura de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Everton Oliveira Alessa foi identificado após os investigadores analisarem câmeras da rodovia. Segundo a polícia, o motorista admitiu estar na direção da van. Ele ainda procurou seis oficinas para fazer reparos no veículo após o acidente.