Polícia prende dois homens e apreende 64 celulares na Feira do Rolo, no Rio

A Polícia Civil apreendeu 64 celulares na Feira do Rolo, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro , e prendeu dois homens por receptação qualificada. Os aparelhos estavam sem embalagem e nota fiscal. A ação faz parte da operação Rastreio, que já recuperou mais de 4.600 aparelhos furtados no estado nos últimos dois meses.

Na mesma região, uma loja, que funcionava em frente à 17ª DP (São Cristóvão), foi fechada após os agentes constatarem que o proprietário não tinha autorização para comercializar os produtos. O dono admitiu ter adquirido as mercadorias em São Paulo.

