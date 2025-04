Polícia prende suspeito de participação na morte de cabo da PM em assalto no Rio

A polícia prendeu um suspeito de participação na morte de um cabo da PM durante um assalto em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, Bruno Leonardo Guimarães usa tornozeleira eletrônica e possui vasta ficha criminal.

Após o crime, o homem deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Manguinhos com um ferimento na barriga. Ao saber que seria transferido, ele fugiu do local. À noite, Bruno buscou atendimento no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ele não pôde ser ouvido porque estava em cirurgia.

Segundo o delegado Romulo Assis, câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi abordada por três criminosos em motos. Inclusive, as imagens mostram um dos suspeitos correndo com a mão na barriga após ter sido baleado no abdômen.

A investigação continua em busca dos outros envolvidos no crime.