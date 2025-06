Polícia vai investigar desaparecimento de corpos em cemitério de São Gonçalo

A Polícia Civil investiga o desaparecimento e a troca de corpos em sepultaras do Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio . Segundo os relatos, os cadáveres são retirados dos túmulos sem que as famílias sejam avisadas.

Por meio de nota, a prefeitura disse que a Secretaria Municipal de Saúde abriu uma sindicância para apurar as denúncias.

