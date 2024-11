Policiais civis e agente penal são investigados por ligação com bicheiro Rogério Andrade

A Polícia Civil e o Ministério Público cumprem mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (28), em endereços de agentes investigados por ligação com o bicheiro Rogério Andrade . Três policiais civis e um agente penal são alvos da investigação.

Além da suspeita de envolvimento com a quadrilha chefiada por Rogério, o grupo teria recebido dinheiro para liberar presos na 34ª DP (Bangu). A apuração começou a partir de uma apreensão de um celular em 2018.

No mês passado, Rogério Andrade foi preso pela morte do rival Fernando Iggnácio. A pedido do MP, ele foi transferido em 12 de novembro para um presídio federal de segurança máxima, no Mato Grosso do Sul.