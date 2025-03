Policial federal aposentado é suspeito de chefiar esquema internacional de tráfico de armas

Um policial federal aposentado foi o principal alvo de uma operação conjunta das polícias Federal e Civil contra um esquema de tráfico internacional de armas , na manhã desta quinta-feira (20), na zona oeste do Rio de Janeiro .

Josias João do Nascimento é apontado pelas investigações como chefe da quadrilha responsável por contrabandear ao menos 2.000 armas de Miami, nos EUA, para o Brasil. Já em território fluminense, o armamento era levado para regiões dominadas pelo Comando Vermelho.

Os agentes estiveram em um endereço ligado a Josias num condomínio de luxo na Barra da Tijuca para cumprir mandados de busca e apreensão. Cerca de 80 policiais federais e dez civis participaram da ação.

No imóvel de outro alvo, no Recreio dos Bandeirantes, os investigadores foram recebidos a tiros. Marcelo Lopes Santiago foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Ele também teria envolvimento com a milícia da comunidade do Terreirão, que fica na região.

As investigações começaram após a apreensão de 60 fuzis AK-47, G3 E AR-10 no Aeroporto Internacional do Galeão, em 2017. As armas estavam escondidas num contêiner em meio a uma carga de aquecedores de piscina.

À época, a polícia apontou Frederick Barbieri, o “Senhor das Armas”, como o responsável pelo carregamento. Atualmente, ele está preso nos EUA condenado a 12 anos de reclusão por tráfico internacional de armas.