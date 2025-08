Prefeitura do Rio anuncia construção do BRT Metropolitano

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a construção do BRT Metropolitano para reduzir o tempo de viagem entre a capital e a Baixada Fluminense. As obras do Terminal Rodoviário Margaridas, localizado em Irajá, na zona norte da cidade , já começaram. A estação faz parte do corredor BRT TransBrasil e será um dos principais pontos de conexão. O início da operação está previsto para o primeiro semestre de 2026.

Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Eduardo Paes propôs a criação de um Bilhete Único Metropolitano, o Jaé Bum, para integrar sistemas com bilhetagens diferentes.

