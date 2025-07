Procurado, chefe do tráfico que gostava de ostentar armas é preso durante operação no Bateau Mouche

Um dos presos na operação policial no Bateau Mouche, zona oeste do Rio , nesta segunda (21), é Rubens Carneiro Cerqueira, de 29 anos, apontado como chefe do tráfico na comunidade. Com várias anotações criminais e procurado pela Justiça, Rubinho costumava usar as redes sociais para ostentar armamentos de guerra.

Durante a ação, barricadas foram incendiadas, paralisando temporariamente a circulação do BRT e afetando as linhas regulares. O policiamento foi reforçado na região.

