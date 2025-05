Protesto pede justiça para barbeiro morto por criminosos do Comando Vermelho

Um protesto pediu justiça para o barbeiro Fábio de Oliveira , de 25 anos, assassinado por traficantes do Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio , segundo a Polícia Civil. O conjunto de favelas é dominado pelo Comando Vermelho.

A vítima tomava café em frente ao estabelecimento na localidade da Terra Nostra, em Barros Filho, quando foi surpreendido por criminosos armados. Testemunhas afirmam que ele foi atingido por, ao menos, dois tiros de fuzil.

