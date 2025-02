Quase mil pessoas são diagnosticadas com dengue nas primeiras semanas de 2025

Nas primeiras semanas do ano, 905 pessoas foram diagnosticas com dengue no Rio de Janeiro . Até o momento, 56 precisaram ser internadas. A Secretaria de Saúde do Estado intensificou as fiscalizações. Já a prefeitura do Rio alertou para a campanha de vacinação de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, o Rio está entre os estados com maior risco de aumento de casos em 2025. A recomendação é que cada morador faça inspeções semanais em suas residências para eliminar potenciais focos do mosquito Aedes aegypti.