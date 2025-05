'Quero ver provar', diz Celsinho da Vila Vintém sobre acusação de aliança com CV e milícia

Durante a transferência para a cadeia, Celsinho da Vila Vintém afirmou que não tem mais envolvimento com o crime. Ele foi preso nesta quinta-feira (8) sob a acusação de fazer aliança com traficantes do Comando Vermelho e milicianos de Curicica, na zona oeste do Rio , pelo domínio da região sem confrontos. No entanto, Celsinho classificou como invenção os fatos apurados pela polícia. "Quero ver provar na prática", declarou.

Fundador da facção ADA (Amigos dos Amigos), Celso Luis Rodrigues foi capturado em casa na comunidade Vila Vintém, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma operação policial. Os agentes foram recebidos a tiros na chegada à região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!