'Resort' do traficante Peixão é demolido; lago artificial tinha R$ 600 mil em carpas

A operação para demolir imóveis do traficante Peixão no Complexo de Israel, na zona norte do Rio, não tem prazo para terminar. Um dos alvos da ação é o "Resort Green", área de lazer ostentado pelo criminoso na comunidade. Os agentes destruíram piscina, churrasqueira e outros ambientes. Já o lago artificial, onde estavam cerca de 200 carpas, começou a ser esvaziado. A estimativa é que cada animal tenha custado cerca de R$ 3 mil — o investimento total somente nos peixes teria sido de R$ 600 mil.