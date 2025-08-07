Rio fiscaliza vans após denúncias sobre motoristas que recusam passageiros com direito a gratuidade

Diversos órgãos fizeram uma fiscalização em vans do Rio de Janeiro após denúncias sobre motoristas que recusam passageiros com direito a gratuidade. A ação ocorreu nos bairros de Jacarepaguá, Méier e Copacabana.

O objetivo da fiscalização também era a conscientização. Segundo o secretário da secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Felipe Michel, foram registradas 130 denúncias relacionadas ao desrespeito ao Estatuto da Pessoa Idosa somente nesta semana.

Os condutores flagrados impedindo o embarque de idosos podem ser multados e até ter o veículo lacrado.

