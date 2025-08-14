Sargento da Marinha baleada é transferida para Hospital Naval Marcílio Dias

A sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira Pessoa, de 37 anos, foi transferida para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro . Ela estava internada no Hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia. O estado de saúde da militar continua gravíssimo.

Juliana foi atingida por um tiro no quadril durante uma abordagem de criminosos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no último domingo (10). A vítima estava no quarto mês de gestação quando foi baleada. Apesar de o bebê não ter sido atingido, ele não resistiu e morreu no útero .

