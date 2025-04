Sete estudantes são apreendidos após flagrante de roubos na zona norte do Rio

Agentes do Programa Segurança Presente apreenderam nesta quarta-feira (16) sete menores flagrados em, ao menos, dois assaltos na região do Grande Méier, na zona norte do Rio. Com eles, os policiais encontraram dois celulares roubados.

Todos os adolescentes estavam com uniformes escolares. Os vídeos dos crimes viralizaram nas redes sociais.

