Sobe o número de presos durante operação no Complexo do Alemão, no Rio

Subiu o número de presos durante a operação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro . De acordo com a polícia, entre os sete feridos encaminhados ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, três foram liberados e encaminhados a Cidade da Polícia, também na zona norte da cidade. Segundo agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), eles seriam criminosos envolvidos no tiroteio com policiais militares.