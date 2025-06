Soldado de 19 anos morre após ser baleado por colega em quartel do Exército no Rio

Um soldado de 19 anos morreu após ser baleado por um colega no quartel do Exército em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro . O caso aconteceu no dia 17 de junho.

Rafael Pereira servia há três meses e foi atingido no peito enquanto jogava o lixo fora. A família não acredita em disparo acidental.

O Comando Militar do Leste informou ter aberto um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do fato, mas não comentou o caso porque o procedimento corre em segredo de Justiça.

Em busca de respostas, a família contratou um advogado para responsabilizar o batalhão e o soldado envolvido.

