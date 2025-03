Suspeito de disparo que matou médica da Marinha morre em operação no Rio

O homem apontado como autor do disparo que matou uma médica da Marinha dentro do Hospital Naval Marcílio Dias morreu, nesta quinta-feira (20), durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro .

O criminoso foi identificado como Marlon Siqueira Luís e, de acordo os agentes, já tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Além dele, um segundo criminoso foi baleado e não resistiu. Deivid Silva Martins Zuliani seria segurança do traficante Leandro Baracho, o “Boi”.

A médica e capitão de mar e guerra Gisele Mendes foi atingida por uma bala perdida enquanto participava de uma cerimônia no complexo hospitalar, em dezembro do ano passado. A unidade fica em um dos acessos ao conjunto de favelas.