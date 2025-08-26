Suspeito de roubar empresas em Caxias é preso em São João de Meriti

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de roubar empresas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Lucas Moraes Rodrigues estava escondido na casa de parantes em São João de Meriti quando foi surpreendido por agentes da DRFA (Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Automóveis).

Lucas estava foragido desde 2021, após ter duas prisões preventivas decretadas por roubo e uso de arma de fogo. Os crimes foram cometidos em 2020, com o auxílio de um comparsa.

Ele foi levado para a Cidade da Polícia, na zona norte do Rio, onde será encaminhado para audiência de custódia.

aqui!