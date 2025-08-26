Suspeito de roubar empresas em Caxias é preso em São João de Meriti
Lucas Moraes Rodrigues estava foragido desde 2021 após ter duas prisões preventivas decretadas por roubo
A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de roubar empresas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Lucas Moraes Rodrigues estava escondido na casa de parantes em São João de Meriti quando foi surpreendido por agentes da DRFA (Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Automóveis).
Lucas estava foragido desde 2021, após ter duas prisões preventivas decretadas por roubo e uso de arma de fogo. Os crimes foram cometidos em 2020, com o auxílio de um comparsa.
Ele foi levado para a Cidade da Polícia, na zona norte do Rio, onde será encaminhado para audiência de custódia.
