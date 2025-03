Torcedores do Flamengo comemoraram 39º título do Campeonato Carioca

Os torcedores do Flamengo acordaram nesta segunda-feira (17) em clima de comemoração pelo 39º título do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro levantou o troféu após levar a melhor na decisão contra o Fluminense, no Maracanã. Fora do estádio, ao menos 16 pessoas acabaram presas em flagrante após registros de brigas e tumultos.



