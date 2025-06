Trabalhadores atacados a tiros na avenida Brasil teriam sido confundidos com milicianos

Os trabalhadores atacados a tiros em um carro na manhã desta segunda-feira (23) avenida Brasil, na altura de Bangu, zona oeste do Rio , teriam sido confundidos com milicianos, segundo as investigações.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida.

As vítimas haviam saído da comunidade do Catiri e seguiam para a Ceasa (Central Estadual de Abastecimento). Os disparos teriam sido feitos por traficantes que travam uma intensa batalha pela disputa por territórios na zona oeste do Rio.

