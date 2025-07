Traficante morre e outros três são presos durante confronto com Polícia Militar no Bateau Mouche

Na manhã desta segunda-feira (21), policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram atacados por bandidos durante um patrulhamento na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro . Na ação, três traficantes foram baleados. Um deles não resistiu e morreu.

Os outros dois foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde estão sob custódia. O terceiro criminoso preso é Rubens Carneiro Cerqueira, mais conhecido como Rubinho, um dos chefes da comunidade Bateau Mouche. Os agentes também apreenderam três fuzis e uma pistola.

Logo após o fato, criminosos atearam fogo em objetos e fecharam uma das faixas da rua Cândido Benício. A via já foi liberada e o policiamento foi reforçado na região. A operação dos serviços de BRT que passam por essa localidade foi temporariamente afetada em ambos os sentidos, mas já foi normalizada.

