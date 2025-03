Travessia mais barata! Tarifa das barcas da linha Charitas é reduzida de R$ 21 para R$7,70

A tarifa das barcas que fazem a travessia entre Praça XV, no centro do Rio de Janeiro , e Charitas, em Niterói, foi reduzida de R$21 para R$7,70. O novo preço passou a valer a partir desta quinta-feira (6).

Há menos de um mês, o grupo Barcas Rio assumiu a operação do transporte aquaviário para o governo estadual. A queda no valor da passagem foi possível por meio dessa prestação de serviço e de um acordo fechado com a prefeitura de Niterói para garantir melhorias.

As embarcações saem a cada 20 minutos e permanecem com as mesma grade de horários. O bilhete de integração é mais um benefício para os passageiros que necessitam utilizar outros transportes para chegar ao destino.

