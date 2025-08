VÍDEO: Criminosos assaltam duas crianças que brincavam na porta de casa no Rio

Duas crianças, de 9 e 10 anos, foram assaltadas enquanto brincavam na rua Alameda Pavões, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro . Os criminosos se aproximaram de moto e ameaçaram os meninos com uma faca. Os bandidos fugiram com os celulares das vítimas.

Por meio de nota, o 41º BPM (Irajá) informou que trabalha para identificar e prender os criminosos envolvidos no crime.

