Vídeo flagra momento em que estudante de medicina atropela e mata mãe em Campos (RJ)

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o estudante de medicina Carlos Eduardo Aquino atropelou e matou a própria mãe em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense , na noite da última segunda-feira (31). Eliana Lima Tavares, de 59 anos, pilotava uma bicicleta elétrica quando foi atingida.

No vídeo, é possível ver que o homem passa pela via em alta velocidade. A vítima ficou caída ao chão após o impacto, e o condutor do carro ainda atingiu um veículo com cinco pessoas a bordo.

Em depoimento à Polícia Civil, Carlos Eduardo negou ter tido ciência que a vítima era a própria mãe. Ele passou por exame de corpo de delito e foi transferido para o presídio Carlos Tinoco da Fonseca, que fica no município.

O suspeito deve responder por feminicídio, além de lesão corporal culposa contra as vítimas do veículo atingido. O caso é investigado pela 146ª DP (Guarus).