Vídeo flagra momento em que PM reage a assalto e atinge dois suspeitos na praia do Pontal

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto, na madrugada desta sexta-feira (2), na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio . Os dois suspeitos foram atingidos. Já o PM não ficou ferido.

No vídeo, é possível ver o momento em que os bandidos chegam ao local em uma motocicleta e abordam um grupo de jovens que bebiam em um quiosque. Logo em seguida, eles tentam render o PM, que reage. Um ladrão morreu, enquanto o comparsa fugiu.

