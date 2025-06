VÍDEO: Homem leva menos de um minuto para furtar carro na zona norte do Rio

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furta um carro em menos de um minuto em Marechal Hermes, na zona norte do Rio , na tarde da última segunda-feira (23). O caso foi registrado na delegacia do bairro, a 30ª DP.

O veículo pertence ao motorista de aplicativo Bruno de Castro e, segundo ele, estava com a última parcela do seguro vencida. Após a fuga, o bandido ainda tentou abastecer o automóvel com o cartão bancário do proprietário.

