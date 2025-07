VÍDEO: incêndio atinge ônibus em Anchieta, na zona norte do Rio

O helicóptero da RECORD flagrou um incêndio em um ônibus na garagem de uma empresa de ônibus de turismo em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro , na tarde desta sexta-feira (4). O Corpo de Bombeiros já está no local. Ainda não se sabe a causa das chamas e se há feridos.



