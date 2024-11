Vídeo: Mulher tem moto roubada na zona norte do Rio Segundo dados do ISP, os roubos de veículos cresceram 30% entre janeiro e setembro deste ano em comparação com o mesmo período de 2023

