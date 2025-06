Acidente aéreo na Índia deixa apenas um sobrevivente Britânico de 40 anos sobreviveu após queda de Boeing 787 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h17 ) twitter

Avião com 242 pessoas a bordo bate em prédio na Índia e deixa apenas um sobrevivente

Um avião com 242 passageiros caiu na Índia, resultando na morte de 290 pessoas. Um britânico de 40 anos foi o único sobrevivente encontrado entre os destroços. A aeronave colidiu com um prédio usado como alojamento para estudantes de medicina logo após a decolagem.

O avião partiu de uma cidade no interior da Índia com destino a Londres. Entre os passageiros estavam cidadãos de várias nacionalidades: 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Testemunhas relataram que alguns estudantes tentaram escapar pelas janelas do edifício atingido.

Este é o primeiro acidente envolvendo um Boeing 787 desde que o modelo começou a operar em 2011. O sobrevivente estava no assento 11A, próximo à saída de emergência. Ele viajava com seu irmão, que não foi encontrado entre os destroços.

Assista ao vídeo - Avião com 242 pessoas a bordo bate em prédio na Índia e deixa apenas um sobrevivente

