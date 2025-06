Acidente aéreo na Índia deixa único sobrevivente entre mais de 260 vítimas Britânico de origem indiana escapa quase ileso após queda de Boeing 787-8 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h45 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poltrona 11A: entenda como o único sobrevivente de acidente aéreo na Índia saiu ileso da tragédia

Um trágico acidente aéreo na Índia resultou em mais de 260 mortes quando um Boeing 787-8 Dreamliner da Air Índia caiu logo após decolar do aeroporto de Ahmedabad com destino a Londres. Vishwash Kumar Ramesh, um britânico de origem indiana de 40 anos, foi o único sobrevivente, escapando com ferimentos leves enquanto os outros passageiros e tripulantes não sobreviveram.

O avião caiu apenas 30 segundos após a decolagem, atingindo um edifício que servia como alojamento para estudantes de medicina. Além das vítimas no voo, pelo menos 24 pessoas no solo também perderam suas vidas devido ao impacto. Vishwash estava sentado na poltrona 11A, próxima à saída de emergência, o que pode ter facilitado sua fuga.

Após o acidente, ele conseguiu se libertar dos destroços e escapar por uma abertura na fuselagem. Estava na Índia visitando familiares e retornava ao Reino Unido quando ocorreu o desastre. As causas do acidente ainda estão sob investigação, com uma falha mecânica sendo considerada uma possível razão para a queda. As autoridades já recuperaram a caixa preta da aeronave para análise detalhada.

Este acidente marca o primeiro desastre fatal envolvendo um Boeing 787 desde que o modelo começou a operar em 2011. A sobrevivência de Vishwash é considerada um evento raro e inexplicável, similar a outros casos históricos de acidentes aéreos com poucos sobreviventes.

‌



Assista ao vídeo - Poltrona 11A: entenda como o único sobrevivente de acidente aéreo na Índia saiu ileso da tragédia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!