Acidente de trânsito em São Paulo envolve Bia Miranda e Gato Preto Casal de influenciadores é conhecido por polêmicas e investigações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 15h45 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h45 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Casal de influenciadores Bia Miranda e Gato Preto se envolveu em acidente na Avenida Faria Lima, São Paulo.

Bia Miranda foi vice-campeã do reality **A FAZENDA** 2022 e tem cinco milhões de seguidores.

Gato Preto, subcelebridade, enfrenta acusações de violência doméstica e esteve sob investigação por promoção ilegal de jogos de azar.

Acidente destaca as polêmicas constantes na vida do casal, que entre brigas e reconciliações, são frequentemente foco da mídia.

Conheça Bia Miranda e Gato Preto, casal de influenciadores que se envolveu em acidente de trânsito

O casal de influenciadores Bia Miranda e Gato Preto esteve envolvido em um acidente de trânsito na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Bia ganhou notoriedade como vice-campeã do reality A Fazenda em 2022 e possui cerca de cinco milhões de seguidores nas redes sociais. Seu relacionamento com Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, é marcado por polêmicas constantes.

Gato Preto se tornou uma subcelebridade com vídeos de ostentação, mas enfrenta acusações de violência doméstica. O casal começou a namorar em agosto do ano passado e são pais de uma bebê com menos de cinco meses de idade. Entre brigas públicas e reconciliações frequentes, o casal também foi alvo da Operação Desfortuna da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga a promoção ilegal de jogos de azar online.

Quem esteve envolvido no acidente de trânsito em São Paulo?

O acidente de trânsito envolveu o casal de influenciadores Bia Miranda e Gato Preto.

Qual é a relevância de Bia Miranda nas redes sociais?

Bia Miranda ganhou notoriedade como vice-campeã do reality A Fazenda em 2022 e possui cerca de cinco milhões de seguidores nas redes sociais.

‌



Quais são as polêmicas relacionadas a Gato Preto?

Gato Preto enfrenta acusações de violência doméstica e o casal foi alvo da Operação Desfortuna da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga a promoção ilegal de jogos de azar online.

Como é a dinâmica do relacionamento entre Bia Miranda e Gato Preto?

O relacionamento entre Bia e Gato Preto é marcado por brigas públicas, reconciliações frequentes e a presença constante de polêmicas.

‌



Assista ao vídeo - Conheça Bia Miranda e Gato Preto, casal de influenciadores que se envolveu em acidente de trânsito

‌



