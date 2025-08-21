Acidente de trânsito em São Paulo envolve Bia Miranda e Gato Preto
Casal de influenciadores é conhecido por polêmicas e investigações
O casal de influenciadores Bia Miranda e Gato Preto esteve envolvido em um acidente de trânsito na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Bia ganhou notoriedade como vice-campeã do reality A Fazenda em 2022 e possui cerca de cinco milhões de seguidores nas redes sociais. Seu relacionamento com Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, é marcado por polêmicas constantes.
Gato Preto se tornou uma subcelebridade com vídeos de ostentação, mas enfrenta acusações de violência doméstica. O casal começou a namorar em agosto do ano passado e são pais de uma bebê com menos de cinco meses de idade. Entre brigas públicas e reconciliações frequentes, o casal também foi alvo da Operação Desfortuna da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga a promoção ilegal de jogos de azar online.
Assista ao vídeo - Conheça Bia Miranda e Gato Preto, casal de influenciadores que se envolveu em acidente de trânsito
