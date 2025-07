Adolescente atacada pelo ex-namorado se recupera em hospital Jovem de 16 anos foi esfaqueada após término de relacionamento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h37 ) twitter

Pai fala sobre estado de saúde de adolescente vítima de tentativa de feminicídio: 'Ela está lúcida'

Uma jovem de 16 anos foi esfaqueada pelo ex-namorado, de 17 anos, na zona leste de São Paulo. Inconformado com o término do namoro, ele invadiu a casa dela e a atacou com uma faca no tórax. A vítima está internada em estado estável.

O pai da adolescente informou que ela está consciente e sem complicações internas até o momento. O ex-namorado foi apreendido enquanto tentava fugir. O relacionamento era conhecido pelas famílias e parecia tranquilo até então. A situação chocou também a família do agressor.

Assista ao vídeo - Pai fala sobre estado de saúde de adolescente vítima de tentativa de feminicídio: ‘Ela está lúcida’

