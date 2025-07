Adolescente tenta matar ex-namorada em São Paulo após término Jovem de 17 anos invade casa da ex-companheira de 16 anos na zona leste de SP Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 12h03 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h19 ) twitter

Adolescente invade casa da ex-namorada e tenta matá-la com golpes de faca na zona leste de SP

Um adolescente de 17 anos atacou sua ex-namorada, de 16 anos, com golpes de faca na zona leste de São Paulo. Inconformado com o término do relacionamento após a descoberta de uma traição, ele invadiu a casa da jovem quando ela estava sozinha.

A vítima foi socorrida em estado grave, mas consciente, com ferimentos no abdômen, cabeça e ombro. Após o ataque, o agressor fugiu, mas foi apreendido pela polícia nas proximidades de sua residência. A cena do crime foi preservada para perícia e as investigações continuam para apurar todos os detalhes do caso.

Assista ao vídeo - Adolescente invade casa da ex-namorada e tenta matá-la com golpes de faca na zona leste de SP

