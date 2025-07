Jovem é flagrada sentada e balançando as pernas em parapeito de prédio de 9 andares em SC

Uma jovem foi vista sentada no parapeito da cobertura de um prédio em Balneário Camboriú (SC). A adolescente estava realizando um trabalho escolar com uma amiga. Após a divulgação das imagens, a guarda municipal se deslocou até o local para verificar a situação, mas a menina já havia ido embora.



