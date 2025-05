Advogado de Campinas é preso por atuar como mensageiro do PCC Júlio Cesar Camargo facilitava comunicação entre presos e comparsas em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 15h58 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h58 ) twitter

Saiba quem é o advogado de Campinas (SP) apontado como mensageiro do PCC

Júlio Cesar Camargo, advogado de Campinas, São Paulo, foi detido por seu envolvimento com a facção criminosa PCC. Conhecido como “mensageiro do PCC”, ele transmitia informações entre detentos e comparsas fora das penitenciárias. Sua prisão ocorreu durante uma operação no interior paulista que resultou na captura de sete pessoas, incluindo Camargo.

Ligado ao grupo “Sintonia das Gravatas”, Camargo utilizava recursos do tráfico para contratar profissionais de saúde que atendiam líderes da facção com serviços estéticos. A polícia revelou que ele orientava traficantes sobre a coordenação dos pontos de venda de drogas. Procurada, a defesa do advogado não se manifestou.

