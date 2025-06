Arquiteta cai em golpe de falsos advogados em Indaiatuba (SP) Natacha Ochsendorf perdeu mais de R$ 60 mil após fraude sofisticada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 16h01 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h01 ) twitter

Falsos advogados simulam tribunal e enganam arquiteta em Indaiatuba (SP)

Natacha Ochsendorf, arquiteta de Indaiatuba, São Paulo, foi vítima de um golpe sofisticado que resultou na perda de mais de R$ 60 mil. A fraude foi perpetrada por criminosos que se passaram por advogados enquanto ela aguardava o resultado de um processo judicial contra uma empresa.

Recentemente, um indivíduo se passando por seu advogado informou que a ação havia sido vencida, mas exigia o pagamento de supostas custas judiciais. Este criminoso utilizou a foto do verdadeiro advogado, Ivan Gabetta, e possuía informações detalhadas sobre Natacha.

Durante o golpe, Natacha participou de uma chamada de vídeo com outro golpista que simulou um ambiente de tribunal. Um link enviado durante a conversa permitiu aos criminosos acessar seu dispositivo. Em minutos, suas contas bancárias foram esvaziadas.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) alerta que mais de 1.600 pessoas já caíram em golpes similares e recomenda contato com advogados apenas por canais oficiais. Natacha registrou um boletim de ocorrência e busca reparação junto às instituições financeiras. O verdadeiro advogado dela destacou que este caso deve servir como alerta para outros profissionais do direito.

Assista ao vídeo - Falsos advogados simulam tribunal e enganam arquiteta em Indaiatuba (SP)

