Arquiteto é morto ao tentar impedir assalto em São Paulo Jefferson Dias Aguiar foi baleado após usar sua caminhonete contra um assaltante Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 15h39 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h39 )

Polícia continua buscas por criminoso que matou arquiteto na zona oeste de SP

Jefferson Dias Aguiar, arquiteto de 43 anos, perdeu a vida ao tentar deter um assaltante na zona oeste de São Paulo. Ele usou sua caminhonete para atingir um motociclista que acabara de roubar uma mulher próximo à estação Butantã do metrô. Armado, o criminoso reagiu atirando contra Jefferson, que não resistiu aos ferimentos.

O incidente ocorreu em uma área movimentada com câmeras de segurança. Testemunhas afirmaram que o criminoso fugiu a pé após atirar em Jefferson, deixando a motocicleta para trás. A polícia está investigando o caso e busca identificar o suspeito e um possível cúmplice.

Jefferson trabalhava como arquiteto há cinco anos e era casado. O velório e enterro estão programados para ocorrer no cemitério Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra. As autoridades esperam que as digitais encontradas na moto abandonada ajudem na identificação dos envolvidos no crime.

Assista em vídeo - Polícia continua buscas por criminoso que matou arquiteto na zona oeste de SP

