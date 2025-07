Ascensão do PCC: de São Paulo ao Paraná Facção criminosa se expande nacionalmente desde sua origem em Taubaté Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 15h11 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h11 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A série da **RECORD** analisa a evolução do PCC, fundado em 1993 em Taubaté, SP.

A transferência de líderes para outros estados resultou na expansão do PCC, especialmente no Paraná.

A Mega Rebelião de 2001 foi um evento crucial, envolvendo 29 unidades prisionais e destacando a força do PCC.

Marcola, liderando o grupo mesmo preso, delegou a liderança a indivíduos como Tuta para controlar as operações.

Maior facção criminosa do país tem hierarquia e funciona como empresa; entenda sua expansão

Uma série especial da RECORD explora a trajetória do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa que surgiu em 1993 no Centro de Reabilitação Penitenciária em Taubaté, São Paulo. Originalmente um grupo de futebol, o PCC evoluiu para uma poderosa facção criminosa com influência nacional e internacional.

A tentativa de enfraquecer a organização transferindo líderes para outros estados resultou na sua expansão, especialmente no Paraná. Aqui, figuras como José Márcio Felício e César Augusto Roriz passaram a atuar, consolidando a presença do PCC na região.

A Mega Rebelião de 2001 foi um marco na história do PCC, envolvendo 29 unidades prisionais no Brasil e destacando sua força. No Paraná, o evento ocorreu na Penitenciária Central do Estado com participação de 300 presos, resultando em mortes trágicas.

Sob a liderança de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, preso desde 1999, o PCC ampliou suas operações além das fronteiras nacionais. Para manter controle mesmo em presídios de segurança máxima, Marcola confiou a liderança a indivíduos como Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta.

