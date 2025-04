Assaltantes abordam família ao chegar de viagem no Jaguaré Mãe e filha escapam durante assalto enquanto filho e motorista são rendidos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h40 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h40 ) twitter

Assaltantes armados abordam família que chegava em casa em carro por aplicativo em São Paulo

Uma família foi vítima de um assalto ao retornar de viagem em um carro por aplicativo no bairro Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos armados abordaram a mãe e seus dois filhos. Enquanto mãe e filha conseguiram entrar no condomínio sem entregar seus pertences, o filho e o motorista do aplicativo foram rendidos no chão.

Os criminosos chegaram em uma moto e abordaram primeiro o motorista, obrigando-o a deitar no chão enquanto tentavam arrancar sua aliança. A filha tocou desesperadamente a campainha do prédio para pedir ajuda e conseguiu entrar, seguida pela mãe. O crime ocorreu em uma rua tranquila e pouco movimentada, facilitando a ação dos assaltantes.

Os irmãos moram na Alemanha e estavam em São Paulo apenas para passar o feriado com a mãe. Após o incidente, moradores do bairro relataram que crimes semelhantes são comuns na região, aumentando a sensação de insegurança entre os habitantes. Uma amiga da família informou que foram levados um computador, celulares e outros bens pessoais.

