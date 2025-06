Assassinato de avó e neta em Jataizinho (PR) choca comunidade João Vitor Rodrigues confessou crime após análise grafotécnica Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 16h01 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h01 ) twitter

Avó e neta são mortas em casa em Jataizinho (PR); assassino deixou bilhete escrito com sangue

Em Jataizinho, Paraná, Dona Marley, de 53 anos, e sua neta Ana Carolina, de 12 anos, foram brutalmente assassinadas em sua residência. Conhecidas por seu forte vínculo afetivo, as duas foram encontradas mortas após um familiar visitar a casa. Na cena do crime, uma mensagem escrita com sangue na parede dizia “desculpa mãe”, assinada por “Marcos”, uma tentativa de despistar as autoridades.

A investigação tomou um rumo decisivo quando câmeras de segurança capturaram imagens de um homem portando facas nas proximidades da casa das vítimas. João Vitor Rodrigues, vizinho das vítimas e conhecido na região, foi identificado como o principal suspeito após uma análise grafotécnica confirmar sua autoria na mensagem deixada na parede.

João Vitor confessou ter invadido a casa com a intenção de roubar, mas acabou assassinando as duas para não ser reconhecido. A falsa assinatura no bilhete visava confundir a investigação policial. Após sua prisão e confissão detalhada, outro suspeito que havia sido detido foi liberado pelas autoridades.

