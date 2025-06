Menino que vai para a escola montado em um porco faz sucesso nas redes sociais

Gutinho Rocha, conhecido como o 'Menino do Sertão', tem apenas 9 anos, mas já é um fenômeno nas redes sociais. Ele se destaca montando em uma porquinha chamada Foguete e encanta com sua autenticidade. Com o apoio da mãe, Ana Paula, e dos irmãos, Gutinho cria conteúdos que estão ajudando a financiar a construção da casa da família. O amor pelos animais é genuíno, e o pequeno vaqueiro cuida pessoalmente de cada um. Agora, com a ajuda da internet, ele se conecta com o mundo, compartilhando sua rotina, seu talento e sua simplicidade.



